Пожар произошел в онкоцентре в Москве

Источник сообщил о пожаре в больнице на Проспекте Мира в Москве, передает ТАСС.

Он отметил, что возгорание произошло по адресу улица Дурова, дом 4, где расположен Московский Международный Онкологический центр.

По его словам, открытое горение находится на третьем этаже здания. Собеседник добавил, что площадь возгорания составляет 30 кв м.

Информация о пострадавших не приводится.

Источник заключил, что в здании проходит эвакуация людей.

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