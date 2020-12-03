Число госпитализаций с COVID-19 в США превышает 100 тыс. человек

Число госпитализаций в США превысило 100 тыс. пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 . Об этом сообщает портал COVID Tracking Project.

По данным портала, такой показатель является «рекордным». При этом к аппаратам ИВЛ подключены 6 855 человек.

На нем также фиксируются данные о том, что за сутки положительный результат анализов на COVID-19 в США получили более 195 тыс. граждан.

Общее число летальных исходов в стране поднялось за сутки до 264 522 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 64,5 млн заболевших, свыше 44,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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