Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов заболевания в столице достигло 9126, следует из данных оперштаба.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 41 тысячи — с летальным исходом. Выздоровели более 1,8 млн человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.

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