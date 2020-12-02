Турция начнет вакцинацию населения от коронавируса 11 декабря

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Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавируса 11 декабря, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Об этом пишет ТАСС.

В первую очередь будут вакцинировать врачей и пожилых граждан. К 11 декабря Турция получит первую партию китайской вакцины.

В стране коронавирусом заразились 700 880, выздоровел 414 141, погибли 14 129 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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