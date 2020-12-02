Следователь задержан за организацию поджога следственного отдела в Новой Москве

Следователь по особо важным делам отдела Следственного комитета России по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы Максим Митасов задержан по подозрению в организации поджога своего отдела в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, Митасов был задержан после показаний исполнителей поджога. Суд изберет меру пресечения для подозреваемого 3 декабря.

Следственный отдел СК по ТиНАО был подожжен 19 мая 2017 года, в результате пожара сгорели кабинеты на втором этаже здания, где находились уголовные дела.