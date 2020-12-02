Почти полмиллиона жителей США могут скончаться из-за COVID-19 к февралю

Число американцев, скончавшихся из-за коронавируса нового типа, может приблизиться к 450 тысячам к февралю следующего года, заявил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Редфилда, обеспокоенность об уровне смертности из-за новой коронавирусной инфекции реальна. При этом он подчеркнул, что подобного развития ситуации можно избежать, если соблюдать меры по борьбе с распространением вируса.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. Всего в стране выявлено более 13,8 млн случаев заболевания, из них более 272 тысяч — с летальным исходом.

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