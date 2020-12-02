Меркель заявила, что не знает, когда в ЕС разрешат вакцину от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, когда в Евросоюзе разрешат вакцину от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
«Сегодня я не могу точно сказать, когда поступит информация. Я не могу вам сказать, произойдет ли это до Рождества или сразу после Рождества», — сказала Меркель.
Она добавила, что «нужно просто подождать».
В Германии до 10 января действует карантин. С начала ноября закрыты бары и рестораны, спортзалы и бассейны, музеи и театры, а гостиницы принимают только тех постояльцев, которые путешествуют по работе.
За все время пандемии в Германии выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.
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