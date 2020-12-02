Пожар в коллекторе в Москве ликвидирован

Пожар в коллекторе на север Москвы ликвидирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

По данным источника, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте более 10 домов были отключены от электричества. По коллектору на протяженности 6,5 км проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы для горячей и холодной воды.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, электроснабжение домов, отключенных от электричества из-за пожара, было восстановлено за 40 минут.

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