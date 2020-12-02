Неизвестные осквернили мечеть под Парижем
Полина Рутковская
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Неизвестные осквернили мечеть в коммуне Бретеньи-сюр-Орж под Парижем, сообщил глава коммуны Николя Меари на своей странице в Facebook.
Нарушители протаранили двери мечети на автомобиле, после чего распылили внутри здания огнетушитель, указано в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время ведется расследование, отметил Меари.
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