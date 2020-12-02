МГТУ им. Баумана и его проректор оштрафованы за нарушение мер по COVID-19

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана оштрафован на 500 тысяч рублей за нарушение мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, указано в сообщении. Кроме того, суд оштрафовал проректора университета на 300 тысяч рублей.

В октябре текущего года в отношении МГТУ им. Баумана было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Причиной возбуждения дела стало выявление нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые привели к распространениею коронавирусной инфекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости COVID-19 среди студентов

— МГТУ им. Баумана предписали продлить дистанционный режим из-за COVID-19

— МГТУ им. Баумана разрешено возобновить очное обучение