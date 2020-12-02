СК проверит обстоятельства смерти девушки во время стрима блогера
Следователи проверят обстоятельства смерти девушки в доме ее молодого человека в Подмосковье, заявила старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным источника агентства, речь идет о смерти девушки в ходе стрима видеоблогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay.
«Инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки без видимых признаков криминальной смерти в одном из частных домов», — рассказала Врадий.
Ранее сообщалось, что блогер в прямом эфире обнаружил на балконе неподвижное тело своей беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки.
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