Германия впервые зафиксировала случаи коронавируса среди домашних животных
Карина Казанцева
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В Германии два домашних животных заразились коронавирусом, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на институт имени Фридриха Лёффлера.
Отмечается, что коронавирус подтвердился у кошки во Франкфурте-на-Майне и собаки в Мюнхене. Причем у кошки в крови нашли антитела.
«Пандемия развивается между людьми», — приводятся слова главы института Томаса Меттенляйтера.
Он уточнил, что нет подтверждений того, что животные передали вирус людям.
В Германии коронавирусом заразились 1 094 678, выздоровели 771 350, погиб 17 221 человек.
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