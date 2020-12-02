Германия впервые зафиксировала случаи коронавируса среди домашних животных

В Германии два домашних животных заразились коронавирусом, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на институт имени Фридриха Лёффлера.

Отмечается, что коронавирус подтвердился у кошки во Франкфурте-на-Майне и собаки в Мюнхене. Причем у кошки в крови нашли антитела.

«Пандемия развивается между людьми», — приводятся слова главы института Томаса Меттенляйтера.

Он уточнил, что нет подтверждений того, что животные передали вирус людям.

В Германии коронавирусом заразились 1 094 678, выздоровели 771 350, погиб 17 221 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Литве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19 у норок

— Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии

— С датских звероферм сбежали сотни норок с коронавирусом