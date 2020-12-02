Житель Казани получил условный срок за фото Гитлера для «Бессмертного полка»

Верховный суд Татарстана приговорил к условному сроку в 1 год жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби за то, что тот отправил фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на акцию «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Кроме того, казанец должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Ранее гособвинение просило для мужчины 1 год 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тысяч рублей.

Согласно информации следствия, 4 мая Эль-Айюби отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Гитлера для ее трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». Следователи также выяснили, что он на протяжении нескольких месяцев выращивал коноплю. Мужчине предъявили обвинение по статьям «реабилитация нацизма» и «незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

Эль-Айюби, в свою очередь, признался, что совершил противозаконное действие из-за симпатий к Гитлеру, а растения выращивал для личного употребления. Он признал свою вину и публично извинился.

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