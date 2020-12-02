Ликвидация последствий циклона в Приморье займет минимум год

Ликвидация последствий циклона с ледяным дождем в Приморье займет по меньшей мере год, передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.

Во-первых, необходимо проанализировать и заказать оценку ущерба лесному хозяйству, и что делать с теми деревьями, которые были сломаны циклоном, объяснил Кожемяко. Затем нужно создать надежную систему энергоснабжения.

Вопрос энергоснабжения стоит наиболее остро, так как от него зависит также водо- и теплоснабжение, отметил губернатор.

В Приморье планируется создать тройной резерв энергомощностей, в первую очередь для медицинских учреждений, насосных станций и центральных тепловых пунктов.

19 ноября в Приморье прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов. В городе без отопления осталось больше 600 домов, было зафиксировано 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, повалено не менее 4,5 тыс. деревьев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценивается в 266 млн рублей

— Без света в Приморье остаются 1 480 человек

— Электроснабжение острова Русского полностью восстановлено