CNN: Китай занижал смертность от COVID-19 в начале пандемии

Власти Китая замалчивали масштаб эпидемии в первые месяцы возникновения вспышек COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Издание находит в официальных документах многочисленные несоответствия в том, что власти Китая считали происходящим, и в том, что было открыто общественности.

«Документы показывают, что местные чиновники здравоохранения полагались на несовершенные механизмы тестирования и отчетности», — говорится в сообщении.

В опубликованном отчете по Хубею сказано, что среднее время между появлением симптомов и подтвержденным диагнозом составляло 23,3 дня. Это, по словам опрошенных экспертов, значительно затруднило мониторинг и борьбу с болезнью.

В начале мая министерство внутренней безопасности (DHS) США заявило, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти якобы стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств. Неизвестно, на каком основании аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

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