В Москве 2 декабря ожидается до -3°С

В Москве в среду ожидается до -3°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Будет гололедица, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до -1...-3°С. Ожидается юго-западный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 762 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.