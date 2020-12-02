В Москве 2 декабря ожидается до -3°С
Максимс Краюшкинс
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В Москве в среду ожидается до -3°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Будет гололедица, гласят данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до -1...-3°С. Ожидается юго-западный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 762 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.