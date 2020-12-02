Электроснабжение острова Русского полностью восстановлено

Специалисты Оборонэнерго полностью восстановили электроснабжение острова Русский. Об этом сообщил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин, передает ТАСС.

«Электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома», — сообщил Кирюхин.

Из-за обрушившегося на Приморье 19 ноября ледяного дождя без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов, почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был объявлен региональный режим ЧС.

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