Заключенных в колонии Новочеркасска эвакуировали из-за пожара
Бернст Ю.
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В исправительной колонии № 14 Новочеркасска Ростовской области произошел пожар, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его данным, возгорание произошло в одном из бараков.
Все заключенные были эвакуированы из здания.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
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