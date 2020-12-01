Заключенных в колонии Новочеркасска эвакуировали из-за пожара

В исправительной колонии № 14 Новочеркасска Ростовской области произошел пожар, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, возгорание произошло в одном из бараков.

Все заключенные были эвакуированы из здания.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

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