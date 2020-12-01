Свыше 27 тысяч беженцев вернулись в Карабах
Бернст Ю.
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Более 27 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
За последние сутки в Карабах вернулись 1 168 человек.
Российские миротворцы сопровождают автобусы с беженцами, возвращающимися в Карабах с территории Армении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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