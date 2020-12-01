Свыше 27 тысяч беженцев вернулись в Карабах

Более 27 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

За последние сутки в Карабах вернулись 1 168 человек.

Российские миротворцы сопровождают автобусы с беженцами, возвращающимися в Карабах с территории Армении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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