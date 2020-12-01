В Германии назвали безумным поступком происшествие в Трире

Глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер назвала «безумным поступком» наезд на людей в Трире. Об этом пишет РИА «Новости».

«Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребенок, малыш», — сказала Драйер.

Сопровождающий ее глава МВД Рейнланд-Пфальц Роджер Левенц уточнил, что работы на месте трагедии продлятся всю ночь.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, — 51-летний гражданин ФРГ. Его задержали.

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