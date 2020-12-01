Названа дата открытия Эйфелевой башни

Эйфелева башня вновь откроет двери для посетителей после карантина во Франции — 16 декабря, сообщается на сайте достопримечательности.

Посетителям рекомендовали бронировать билеты онлайн заранее.

Также сообщается, что при посещении башни необходимо соблюдать строгий санитарный протокол.

Во Франции с 30 октября действует карантин. 24 ноября глава государства Эммануэль Макрон заявил, что пик второй волны COVID-19 пройден и обозначил три этапа послаблений ограничительных мер. Первый вступил в силу 28 ноября — в стране открылись магазины одежды, книжные, салоны красоты и парикмахерские. С 15 декабря карантин в стране будет заменен на комендантский час с 21.00 до 07.00. С этого дня также должны открыться музеи, кинотеатры и театры.

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