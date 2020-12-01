Глава Роспотребнадзора: совершенно очевидно, что РФ победит коронавирус
Анна Светлова
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что Россия точно победит коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.
«COVID-19 мы победим, это совершенно очевидно», — сказала она.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 40 464 человека, при этом вылечились 1 803 467 пациентов.
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