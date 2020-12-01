В России от коронавируса лечатся амбулаторно почти 80% пациентов
Катерина Медведева
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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что почти 80% пациентов с коронавирусом в России проходят лечение амбулаторно.
«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
По последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 322 056 случаев COVID-19. При этом 40 464 человека умерли, а 1 803 467 пациентов выздоровели.
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