СК подтвердил задержание подозреваемого в серийном убийстве 26 женщин

Следственный комитет России сообщил о задержании в Татарстане подозреваемого в убийстве 26 женщин.

СК расследует дело об убийстве пожилых женщин в период 2011-2012 годов в 12 регионах России на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

На основе данных криминалистических исследований и анализа обнаруженных следов преступлений установлено, что все преступления были совершены одним лицом.

«На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий», — сообщили в СК.

В результате проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам был установлен подозреваемый 38-летний житель Казани Радик Тагиров.

Тагиров работал слесарем. Он был судим в 2009 году за кражу.

По информации ведомства, задержанный дал признательные показания. СК намерено просить суд о его аресте.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Казани подозреваемого по данному делу.