Навальный отреагировал на начало проверки его высказываний на «Эхе Москвы»

Блогер Алексей Навальный прокомментировал на своей странице в Instagram данные о начале проверки его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В своей публикации он предположил, что таким образом ему пытаются сказать, чтобы он не возвращался в Россию из Германии.

Навальный также назвал упомянутую им в эфире программу «5 шагов для России» правильной и нужной. В заключение Навальный добавил, что высказанное им тогда мнение о нынешней власти осталось прежним.

Ранее стало известно, что столичные следователи проводят проверку высказываний Навального на «Эхе Москвы». Речь идет о фразах, которые он произнес 27 апреля в эфире программы «Разворот» радиостанции.

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— Начата проверка высказываний Навального в эфире «Эха Москвы»