В Казани задержали подозреваемого в убийстве 25 женщин

В Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, подозреваемого в убийстве 25 пожилых женщин. Об этом сообщает KazanFirst.

По данным следствия, свое первое убийство мужчина совершил еще в 2011 году. Его жертвами стали также жительницы Поволжья. Предполагается, что Тагиров убил от 25 до 32 женщин.

Все убийства он совершил в период с 2011 по 2012 годы. Мужчина убивал своих жертв по одной схеме: заходил в квартиры к одиноким женщинам под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты. После этого он нападал на них и убивал.

По данным источника, Тагиров признал свою вину.

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