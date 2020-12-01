В Петербурге фотомодель обвиняют в убийстве мужа из ревности

Задержанной в Петербурге фотомодели после гибели ее мужа предъявили обвинение. Об этом сообщает СУ СК России по Петербургу.

В отношении 25-летней уроженки Московской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемой.

Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА «Новости», что 28 ноября в Петербурге задержали фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову. Женщину подозревали в том, что она из ревности зарезала мужа в доме на Гагаринской улице. Мужчина от удара в грудь ножом скончался в больнице.

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