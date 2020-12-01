В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса, за минувшие сутки в стране скончались 569 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в РФ с начала пандемии умерли 40 464 человека.

В общей сложности в стране выявлено 2 322 056 случаев коронавирусной инфекции, за последние 24 часа — 26 402.

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