В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса
Анна Светлова
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В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса, за минувшие сутки в стране скончались 569 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Всего в РФ с начала пандемии умерли 40 464 человека.
В общей сложности в стране выявлено 2 322 056 случаев коронавирусной инфекции, за последние 24 часа — 26 402.
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