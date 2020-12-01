Обвиняемый в госизмене Сафронов жалуется на отсутствие масок в СИЗО
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи рассказал, что обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов испытывает трудности с приобретением медицинских масок в СИЗО. Об этом пишет ТАСС.
«Сафронов пожаловался на то, что в тюремном ларьке нет должного количества медицинских одноразовых масок и перчаток, поэтому ему пришлось изготовить ее из марли самостоятельно», — заявил член ОНК.
Он отметил, что эта проблема актуальна только для «Лефортово», в остальных столичных изоляторах недостаток средств индивидуальной защиты не был замечен.
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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