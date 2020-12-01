В России выявлено 26 402 новых случая коронавируса за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 26 402 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигло 2 322 056. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (6 524), Санкт-Петербуре (3 697), Московской области (1 104).

Жертвами инфекции за весь период стали 40 464 человека, за минувшие сутки — 569. При этом вылечились от коронавируса всего 1 803 467 пациентов, за последний день — 24 763.

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