Задержана подозреваемая в убийстве 4-летней девочки и ее мамы в Саратове

Задержана женщина, подозреваемая в убийстве четырехлетней девочки и ее матери в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что подозреваемой оказалась 53-летняя местная жительница, ее задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что вечером в воскресенье, 29 ноября, отец 38-летней жительницы Октябрьского района Саратова нашел в квартире на улице Чернышевского тела своей дочери и четырехлетней внучки с ножевыми ранениями. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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