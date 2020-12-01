В Новосибирске «скорая» высадила на улице пациента с коронавирусом

Росздравнадзор в Новосибирске проверит данные после сюжета в местных СМИ об отказе в оказании помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом.

«Инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом легких без медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверок будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с туберкулезом и коронавирусом.

Ранее телекомпания «НСК 49» опубликовала сюжет о заразившемся коронавирусом жителе Новосибирска с открытой формой туберкулеза, которого высадили из скорой помощи на улицу якобы из-за нехватки свободных мест в больнице.