Московские врачи вылечили еще 6225 пациентов от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 6225 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 458 409.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей отсутствуют планы по закрытию столицы или отдельных секторов экономики из-за пандемии коронавируса.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве на сегодняшний день выявлено 605 724 случая коронавируса. Жертвами инфекции стали 8 902 человека, вылечились 452 184 пациента.

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