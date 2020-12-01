Московские врачи вылечили еще 6225 пациентов от коронавируса
Анна Светлова
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Врачи в Москве вылечили еще 6225 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 458 409.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей отсутствуют планы по закрытию столицы или отдельных секторов экономики из-за пандемии коронавируса.
Согласно последним данным оперштаба, в Москве на сегодняшний день выявлено 605 724 случая коронавируса. Жертвами инфекции стали 8 902 человека, вылечились 452 184 пациента.
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