Курьеры устроили погром в «Магнолии» и избили охранника битой в центре Москвы

На улице Тверская-Ямская в Москве неизвестные разбили витрины и стеллажи магазина и избили охранника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Полицейские установили, что в 23.14 мск 29 ноября в помещение магазина ворвались трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды. У одного из «курьеров» была бейсбольная бита, которой он избил охранника. После этого злоумышленники разбили витрины и стеллажи торгового зала, стекла в окнах и скрылись.

Охранник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным источника агентства в правоохранительных органах, нападение было совершено на супермаркет «Магнолия».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербурге мужчина с топором устроил погром в магазине

— Москвич открыл стрельбу в магазине, поссорившись с росгвардейцем

— Под Волгоградом покупатели обезоружили преступника в магазине