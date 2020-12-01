Врач рассказал о запретах после вакцинации от коронавируса

Добровольцам, привившимся от коронавирусной инфекции, не следует самостоятельно сдавать тест на антитела, если это все же было сделано, говорить о результатах врачу не нужно, поскольку это может повлиять на исследование. Такое мнение выразил израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун, передает РИА «Новости».

Врач уточнил, что в западных странах, в том числе в Израиле, участники испытаний обладают полным правом проверять у себя все, что они хотят. Но при этом таким людям поясняют, что это нежелательно.

Ранее в соцсетях распространились сообщения, что ряд участников третьей стадии испытаний российской вакцины от COVID-19 делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Специалисты предположили, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.

По словам Беркуна, информация о плацебо или получении реальной прививки может повлиять только на субъективные симптомы, которые доброволец заполняет в дневниках. На репутации прививки это не может сказаться.

«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек», — рассказал израильский специалист.

Он отметил, что даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо.

Профессор добавил, что качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые берут в расчет все этапы проверки.

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