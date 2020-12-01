В Москве 1 декабря ожидается до +1°С
Антон Демидов
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В Москве во вторник, 1 декабря, ожидается до +1°С. В столице будет облачно, местами пройдет мокрый снег, будет гололедица, гласят данные Гидрометцентра.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до -1...+1°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 759 мм рт. ст., а ночью — 762 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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