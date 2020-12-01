Названо условие передачи антител к коронавирусу от матери к ребенку

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что антитела к новой коронавирусной инфекции могут передаваться от матери к ребенку при грудном вскармливании, передает РИА «Новости».

Она отметила, что антитела к SARS-CoV-2 IgG и IgA могут быть в грудном молоке матери, переболевшей коронавирусом.

«Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко», - сказала Пшеничная.

Эксперт добавила, что уже известны случаи регистрации антител к коронавирусу у здоровых младенцев, которые были рождены матерями, перенесшими COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 млн заболевших, свыше 43,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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