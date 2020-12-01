Moderna запросила в США разрешение на использование вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna в своем Twitter проинформировала, что направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запрос на экстренное использование вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Данные Moderna для запроса на экстренное использование mRNA-1273 поданы FDA», — указывается в сообщении.

Как передает РИА «Новости», медицинский регулятор рассмотрит заявку 17 декабря.

В Moderna ранее заявили, что разработанная компанией вакцина от COVID-19 показала эффективность в 94,1%.

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