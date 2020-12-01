Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Рроссии Дмитрий Захарченко почувствовал себя плохо в следственном изоляторе, после чего его перевели в больницу в «Матроской Тишине». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

В организации рассказали, что экс-полковник жаловался на боли в почках.

«Насколько я понимаю, у него там большой камень. Сегодня, как мне сказали его близкие, из-за острой боли в почках были прерваны следственные действия», — уточнила член ОНК Ева Меркачева.

Как сообщил агентству адвокат Александр Горбатенко, Захарченко и его защита в понедельник, 30 ноября, должны были подписать протокол об окончании ознакомления с материалами дела. По его словам, следственные действия были перенесены на четверг в связи с состоянием здоровья осужденного.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без денег, но с конем: как сложилась судьба жены Захарченко

— Экс-полковника Захарченко признали склонным к побегу

— Захарченко жаловался на регулярное этапирование