В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 12 тысяч человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 12 338 человек, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

29 ноября заболели 12 164, 28 ноября — 15 891, 27 ноября — 14 821. Всего в стране заболели 1 633 643, выздоровели 58 545 человек.

Ранее глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок заявил, что во время национального карантина, который действует с 5 ноября по 2 декабря, власти смогли взять под контроль распространение коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 43 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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