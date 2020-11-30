Сербия получит российскую вакцину от коронавируса до конца недели

Сербия получит пробную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до конца недели, сообщила пресс-служба правительства Сербии. Об этом пишет ТАСС.

«Глава правительства Республики Сербия Ана Брнабич разговаривала сегодня путем видеоконференции с министром промышленности Денисом Мантуровым, который ознакомил ее с тем, как далеко продвинулись [в России] с производством вакцины против коронавируса «Спутник V»», — говорится в сообщении.

По словам Мантурова, до конца недели в Сербию поступят 20 доз российской вакцины.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 43 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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