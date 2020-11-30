В России в два раза увеличили производство лекарства от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая группа «Химрар» в два раза нарастили объем производства лекарства от коронавируса «Авифавир». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ.

Как отмечается, такой результат был получен благодаря переводу производственных подразделений ГК «Химрар» на полную мощность и круглосуточный режим работы.

В РФПИ уточнили, что на сегодняшний день выпускается 200 тыс. упаковок «Авифавира» в месяц.

Кроме того, как отметили в фонде, к началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза.

Ранее стало известно, что «Авифавир» будет бесплатным в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

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