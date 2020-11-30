Немой 9-летний мальчик пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой

Полиция ищет немого девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Уточняется, что мальчик гулял утром 30 ноября с бабушкой сзади дома по улице 2-й Ключевой, дом 5.

По словам бабушки, ребенок катался с горки, и в какой-то момент женщина потеряла его из виду.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», ребенок не разговаривает.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

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