Под Волгоградом покупатели обезоружили преступника в магазине

В Волгоградской области многократно судимый местный житель напал на продавца в магазине с пневматическим пистолетом, однако покупателям удалось обезоружить мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в небольшой магазин в Волжском пришел неизвестный и попросил продавщицу вызвать такси, однако женщина отказалась. Тогда мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать ей. Находившиеся в помещении покупатели скрутили злоумышленника, обезоружили его и удерживали до приезда правоохранителей.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался 63-летний неработающий местный житель, шесть раз судимый, в том числе за убийство. Мужчина сознался в содеянном, у него изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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