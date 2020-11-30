На краснодарском кладбище нашли тайник с 50 млн рублей
Катерина Медведева
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На кладбище Краснодара нашли тайник с 50 млн руб., сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.
Деньги были найдены следователями вместе с сотрудниками ФСБ на Славянском кладбище 26 ноября. На тайник вышли в ходе расследования уголовного дела о коррупции в кубанской электросетевой компании.
Следователи предполагают, что деньги добыл преступным путем заместитель гендиректора энергокомпании. Его обвиняют в обещании посредничества во взяточничестве.
В настоящее время фигурант дела арестован. Сотрудники СК продолжают расследование.