На краснодарском кладбище нашли тайник с 50 млн рублей

На кладбище Краснодара нашли тайник с 50 млн руб., сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Деньги были найдены следователями вместе с сотрудниками ФСБ на Славянском кладбище 26 ноября. На тайник вышли в ходе расследования уголовного дела о коррупции в кубанской электросетевой компании.

Следователи предполагают, что деньги добыл преступным путем заместитель гендиректора энергокомпании. Его обвиняют в обещании посредничества во взяточничестве.

В настоящее время фигурант дела арестован. Сотрудники СК продолжают расследование.