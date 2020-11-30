Правительство Ливана не будет продлевать карантин, который был введен 14 ноября из-за роста числа заражений коронавирусом нового типа. Об этом сообщил и.о министра здравоохранения республики Хамад Хасан, передает ТАСС.

«Карантинный режим будет ослаблен, начиная с понедельника, 30 ноября», — заявил он.

По словам Хасана, повторный локдаун был успешен на 70%. Врачи и медработники «воспользовались этой передышкой и подготовили дополнительные места в больницах».

Однако, число заболевших в Ливане по-прежнему остается высоким.

«За сутки ПЦР-тестирование прошли 8 814 человек, при этом положительный результат зафиксирован у 15,3%», — отметил он.

Отмечается, что комендантский час в стране сократится на шесть часов и будет действовать с 23:00 до 05:00. Присутствие персонала на рабочих местах увеличено до 50%. Откроются торговые комплексы, кафе, рестораны, спортзалы, возобновит работу сфера услуг. Закрытыми останутся банкетные залы и ночные клубы.

Школьники вернутся за парты, а студенты направятся на занятия в университеты.

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