Ряд регионов России ожидает аномально теплая погода

Ряд регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) ожидает теплая погода, температура воздуха будет выше нормы на 4-6°. В азиатской части России также значительно потеплеет, температура воздуха будет достигать 25°. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Получается необычное распределение аномалий температуры в России. Севернее Москвы, в Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4-6 градусов», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что в азиатской части России аномальное тепло будет достигать достигать 25°.

«Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы будет на 15-25 градусов. Жара да и только», — отметил он.

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