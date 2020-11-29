Украина может ввести «интеллектуальный локдаун»

Украинские власти могут ввести «интеллектуальный карантин» в стране. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что вероятность установления режима полного локдауна на Украине составляет 90%.

Однако, по его словам, власти занимаются разработкой его новой формы, которая отличается от его весенней версии.

«Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе», — сказал Арахамия.

Он добавил, что ограничения могут затронуть и остановку работы общественного транспорта. При этом он подчеркнул, что такой вариант удобнее сделать перед Новым годом, чтобы избежать проблемы с передвижением людей, например на работу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер Украины не исключает введение карантина на новогодние праздники

— На Украине впервые за сутки выявили больше 16 тысяч случаев коронавируса

— В минздраве Украины заявили об остановке «бешеного роста» случаев коронавируса