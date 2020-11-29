В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье, 29 ноября, в Аргентине. Об этом на своем сайте сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр землетрясения был расположен в 34 км к востоку от города Умауака.

Очаг стихии находился на глубине 10 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

— Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Турции

— У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5