В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,8
Антон Демидов
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье, 29 ноября, в Аргентине. Об этом на своем сайте сообщает Геологическая служба США (USGS).
По ее данным, эпицентр землетрясения был расположен в 34 км к востоку от города Умауака.
Очаг стихии находился на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
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