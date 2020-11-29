Вирусолог рассказал об особенностях повторного заражения COVID-19

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об особенностях повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает Россия 24.

Он отметил, что возможность повторного заражения существует, однако установить его факт сложнее из-за наличия антител в организме человека.

По его словам, повторное заболевание COVID-19 протекает легче и не приводит к тяжелым осложнениям.

Вирусолог добавил, что вакцины, которые устанавливают пожизненный иммунитет, используются для «пожизненных заболеваний», например кори.

«А с коронавирусом ситуация другая: естественный иммунитет к коронавирусам не пожизненный. Он достаточно быстро угасает. Просто наша иммунная система не видит в коронавирусе какой-то витальной угрозы», — заключил Лукашев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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